Hiroszima: 75 lat później. Oto co Amerykanie zrobili w pierwszych tygodniach po kapitulacji Japonii

Zrzucenie bomb spełniło swój cel. Cesarz Hirohito 15 sierpnia wezwał swoich poddanych do złożenia broni. Amerykanie uznali misję zniszczenia dwóch wielkich miast za sukces, a załogi bombowców były witane w kraju niczym bohaterowie. Uważano, że gdyby nie oni, to wojna z gotowymi do wszelkich poświęceń Japończykami mogłaby toczyć się jeszcze przez co najmniej dwa lata i przynieść kolejne miliony ofiar.