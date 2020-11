Hirek Wrona zmaga się z koronawirusem. "Człowiek jest całkowicie bezradny"

Dziennikarz ma największy żal o to, że musiał zabiegać o prywatne wykonanie testu, bo w ramach państwowej służby zdrowia nie mógł na to liczyć. - W tym momencie refleksja: po co ja ten ZUS co miesiąc płace? – dodał gorzko. Podkreślił, że mimo iż jego test okazał się pozytywny, to żony, szczęśliwie, negatywny.