"Hipopotamy Escobara" są śmiertelnym zagrożeniem. Ekolodzy biją na alarm

Pablo Escobar kojarzy się ze sprzedawaniem do USA ogromnych ilości kokainy, mordowaniem wrogów czy stosowaniem metody "plata o plomo" (srebro albo ołów – śmierć od ołowianej kuli albo łapówka), dzięki której przez wiele lat był praktycznie nie do ruszenia przez władze państwowe. O jego bogatym życiorysie powstało wiele książek, filmów i seriali (chociażby głośny "Narcos"). Rzadko kiedy te opracowania poruszają temat nietypowe zakupu, którego Escobar dokonał w latach 80.

W latach 80. Pablo Escobar zlecił transport czterech hipopotamów (jednego samca i trzech samic) z Afryki do Kolumbii. Baron narkotykowy chciał popisać się przed odwiedzającymi go na ranczu przyjaciółmi i kontrahentami posiadaniem egzotycznych zwierząt. Jednak po jego śmierci nielegalnie sprowadzone hipopotamy uciekły z prywatnego zoo do kolumbijskiej dziczy.