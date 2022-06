Henryka Krzywonos–Strycharska walczy z rakiem. Opowiedziała o chorobie

Teraz opowiedziała o swojej chorobie w programie "Dzień Dobry TVN", w którym gościła wraz z mężem. – Na początku sama byłam przerażona, nie wiedziałam, co z tym zrobić. A to jest bardzo ważna rzecz, żeby pacjenci się nie martwili. Bo to już połowa sukcesu, połowa leczenia. To, że mamy w głowie, że jest wszystko w porządku. Musimy to porównać do tego, że wychodzimy z domu, uderza w nas samochód i już nas nie ma. Tutaj mamy możliwość walki o siebie – mówiła.