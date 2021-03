Henryk Gołębiewski nie pije od dwóch lat. "Wiodę zupełnie nowe życie"

Starsi widzowie, wychowani w czasach PRL, pamiętają Henryka Gołębiewskiego z kultowych produkcji dla młodzieży: "Wakacji z duchami", "Podróży za jeden uśmiech" czy przygód Tolka Banana. Młodsi z pewnością kojarzą jego twarz z filmu "Edi" lub seriali "Świat według Kiepskich" czy "Lombard. Życie pod zastaw". 64-letni aktor-amator wrócił na ekrany po wielu latach przerwy. Jakiś czas temu zmagał się z nowotworem. Tajemnicą nie są też jego problemy z alkoholem, jakie miał przed laty. Kilka lat temu przyjaciel Gołębiewskiego, który zatrudniał go w swojej firmie, ujawnił, że wyrzucił go z pracy. Powodem było uzależnienie aktora. - Problemem jest alkohol, to, że Heniek pije. Przez 11 lat próbowałem mu pomagać, wydawało mi się, że się udaje. Ale jeżeli druga strona nie chce, to ręce opadają. Żal mi go. Dopóki człowiek nie zachłyśnie się wódką, jak tonący wodą, to nie zrozumie, że nałóg jest straszny i można utonąć – mówił Roman Szczeblewski na łamach tygodnika "Dobry Tydzień".