Henry "Nacho" Laun nie żyje. Gwiazdor "Wahlburgers" miał 54 lata

Henry "Nacho" Laun zmarł we wtorek 1 czerwca w szpitalu w Massachusetts w wieku 54 lat. W połowie maja gwiazdor reality show "Wahlburgers" został odnaleziony nieprzytomny w swoim samochodzie na stacji benzynowej. TMZ donosi, że nieznane są przyczyny wypadku, ale po przewiezieniu aktora do szpitala jego stan się nie poprawił. Podłączono go do aparatury podtrzymującej życie, ponieważ nie mógł samodzielnie oddychać. Najbliżsi Launa wierzyli do samego końca, że jego stan się poprawi, ponieważ w ostatnich dniach wykazywał oznaki powrotu do zdrowia.