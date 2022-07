Julia Oleś zrobi karierę w telewizji? Była Durczoka wystąpi w show Polsatu

Niewykluczone, że swoje kulinarne umiejętności w ostatnich miesiącach Julia Oleś trenowała pod okiem partnera, który z zawodu i zamiłowania jest szefem kuchni a także influencerem, publikującym na Instagramie pod pseudonimem Cookernity. Kilka miesięcy temu Julia i Tomasz wydali nawet wspólną książkę "Julia Oleś i Cookernity - randka w domu". To jednak ona, a nie on trafi do telewizyjnego show, choć wielokrotnie rozpływała się nad kulinarnym talentem swojego partnera.