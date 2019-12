Hej kolęda, kolęda! Wigilijne kolędowanie z Polsatem

Święta to magiczny okres, pełen rodzinnej atmosfery, zapachu aromatycznych przypraw i… kolęd oczywiście! Jak co roku w Wigilię Bożego Narodzenia telewizja Polsat zaprasza do wspólnego kolędowania z wraz ze znakomitymi artystami. W pokamedulskim kościele na warszawskich Bielanach wybrzmią najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu m.in.: Ireny Santor, Justyny Steczkowskiej, Edyty Bartosiewicz, Pawła Domagały czy Sebastiana Karpiel-Bułecki. Muzycy umilą wam ten wyjątkowy dzień!