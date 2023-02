Heidi Klum na Grammy. Co za dekolt! Młody mąż nie odstępował jej na krok

Heidi Klum była jedną z wielu gwiazd, które stawiły się na czerwonym dywanie podczas 65. rozdania muzycznych nagród Grammy. Jak zwykle nie można było oderwać od niej wzroku. Na imprezę przyszła ubrana w mocno wydekoltowaną sukienkę we wzory. Kreacja spływała aż do ziemi, była ozdobiona złotymi łańcuszkami. 49-letnia modelka dobrała do niej złote, delikatne sandałki.