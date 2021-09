HBO Max wkrótce pojawi się w Europie. W Polsce trochę później

- Uruchomienie HBO Max w Europie to dla nas historyczny moment" – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Filmy i seriale wyprodukowane przez spółki należące do WarnerMedia, takie jak "Harry Potter", "Gra o tron" ​​mają swoich fanów w całej Europie. Serwis HBO Max został stworzony po to, aby zapewnić możliwość wygodnego i intuicyjnego oglądania ulubionych produkcji, jak również pozostałych znakomitych tytułów dostępnych w jego ofercie programowej.