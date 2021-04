HBO Max ma nowy przebój. Tym razem jest to serial

W niedzielny wieczór premierowy odcinek produkcji "Nierealne" obejrzało ponad 1,4 mln widzów. Jest to rekordowy wynik osiągnięty przez serial na platformie HBO Max. Internetowa wersja premium platformy HBO cieszy się coraz większą popularnością.

"Nierealne" to serial fantasy, który jest oryginalną produkcją HBO. Akcja filmu dzieje się w wiktoriańskim Londynie (bardzo teraz modna epoka w telewizji), w ostatnich latach panowanie królowej Wiktorii. Stolica Wielkiej Brytanii zostaje sparaliżowana przez nadprzyrodzone wydarzania, które wybranym ludziom, głównie kobietom, dają niezwykłe zdolności. Niektóre z tych talentów wzbudzają podziw, inne zaś obawy.

Główne bohaterki Amalia True (Laura Donnelly), tajemnicza wdowa, oraz genialnej wynalazczyni Penance Adair (Ann Skelly) zakładają dom dla kobiet z nadprzyrodzonymi mocami. Razem będą szkolić i stawiać czoła siłom zła.

Fabuła można określić jako feministyczną i wiktoriańską wersję "X-Menów". I nie ma co się dziwić, skoro głównym scenarzystą i osobą prowadzącą projekt był Joss Whedon(reżyser dwóch pierwszych części "Avengers"). Wprawdzie Whedon, za sprawą nagannego zachowania wobec współpracowników na planie filmowym, popadł w niełaskę i przed ukończeniem serialu pożegnał się ze swoim stanowiskiem (oficjalnie z powodu "skrajnego wyczerpania"), ale nie zmienia to faktu, że "Nierealne" to jego działo.

"Nierealne" - zwiastun serialu HBO Original.

Pierwszy, premierowy odcinek zgromadził przez telewizorami 1,4 mln użytkowników HBO Max. Jest to najlepszy wynik osiągnięty przez serial na tej platformie. Dodajmy, że platforma HBO Max została powołana do życia niedawno, zaledwie przed dziesięcioma miesiącami (w Polsce nie jest jeszcze dostępna). Jednak dzięki premierom kinowych produkcji, takich jak "Wonder Woman 1984" czy ostatnio "Godzilla vs. Kong" liczba użytkowników platformy należącej do koncernu WarnerMedia znacznie wzrosła.

"Godzilla vs. Kong" w ciągu pierwszych pięciu dni (od 31 marca do 4 kwietnia) był oglądany w 3,6 mln gospodarstw domowych. "Wonder Woman 1984" w bożonarodzeniowym okresie została odtworzona przez 2,2 mln użytkowników. Jak widać, serial "Nierealne" osiągnął, w ciągu jednego dnia, niewiele słabszy wynik od hollywoodzkich blockbusterów.