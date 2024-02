Harry Potter powraca. "Nie wstydzimy się naszej ekscytacji"

Koncern WarnerMedia, który posiada prawa do filmów o Harrym Potterze, już od pewnego czasu informował, że planuje zainwestować duże pieniądze w rozbudowę "uniwersum Hogwartu". Pierwszym projektem był… teleturniejem. Na platformie wówczas jeszcze HBO GO pojawił się program "Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu", w którym fani kultowej serii popisywali się wiedzą o świecie czarodziejów. Później widzowie mogli oglądać m.in. jubileuszowy program "Harry Potter 20. rocznica. Powrót do Hogwartu".