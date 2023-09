Hanna Żudziewicz zrobiła sobie krzywdę. Trudno wyobrazić sobie jej ból

"Nie byłby to zły pomysł, gdybym nie wyciągnęła kubka ze złotkiem, taki ma pasek dookoła. Takiego kubka nie wolno wkładać do mikrofalówki, bo to złotko się bardzo szybko nagrzewa. Ja w tym momencie nie myślałam, co robię. Wyjęłam kubek, przyłożyłam do wargi i języka... Nie wiem, co ja zrobiłam. Słuchajcie, usłyszałam, jakby ktoś gasił papierosa. Takie 'tssss' i straszny ból. Tak wyjarałam sobie strasznie aż do mięsa. Mam gulę, to mi spuchło. Bardzo bolało" - pożaliła się Hanna Żudziewicz.