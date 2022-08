Hanna Śleszyńska i Piotr Gąsowski cofnęli się o 27 lat. Zdjęcia nie kłamią

Znani aktorzy byli parą przez 14 lat. On - wiecznie postrzegający świat przez różowe okulary, ona - w samych czarnych barwach. On - król życia, ona - wbrew scenicznemu imagowi wycofana i uwrażliwiona. Uzupełniali się i kochali. Nawet jeśli Piotr bawił się i spędzał wakacje samotnie, to zawsze powtarzał: "Bez Hani, to ani, ani". Aż w końcu pewnego dnia, spakował się i wyprowadził. Śleszyńska długo nie mogła dojść do siebie tym bardziej że ciągle razem pracowali.