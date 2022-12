Hanna Mikuć wspomina Emiliana Kamińskiego. Mówi o ostatnim spotkaniu na planie "M jak miłość"

Emilian Kamiński odszedł po długiej chorobie. Chorował, jednak wciąż wydawał się pełen sił i zapału do pracy. Aktor niedawno skończył 70 lat i ani myślał o emeryturze. To on założył Teatr Kamienica, w którym od 2009 r. realizował się zawodowo. Nadal miał w sobie wielkie pokłady pasji. Wzywały go nie tylko teatralne deski, ale również plan filmowy.