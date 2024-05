Hanna Lis w obronie zakopiańskich koni. Widzi tylko jedno wyjście

"To są rzeczy skandaliczne. Dopóki nie będzie odgórnego, absolutnego zakazu wożenia, za przeproszeniem, tłustych, turystycznych tyłków do Morskiego Oka, to się nic nie zmieni. To jest nieludzkie, niehumanitarne i okrutne. Naprawdę, nie trzeba być miłośnikiem zwierząt, chociaż ja do takich należę, żeby być tym zbulwersowanym. Źle to świadczy o nas, jako narodzie, że się wciąż pozwala na takie praktyki" - napisała była prezenterka "Pytania na śniadanie".