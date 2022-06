Hania Żudziewicz zostanie mamą. Mówi szczerze o przybieraniu kilogramów w ciąży

Hania Żudziewicz dużą popularność zawdzięcza show Polsatu. Szybko wyrosła na jedną z najsympatyczniejszych trenerek "Tańca z gwiazdami". Tancerka w kolejnych edycjach imponowała nie tylko niemałymi umiejętnościami, ale i doskonałą formą. Właściwie w każdym stroju, czy to do tańców standardowych, czy do łaciny wyglądała przepięknie.