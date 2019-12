Hallmark odmówił emisji reklam z lesbijkami. "Unikamy kontrowersji"

Dwie całujące się kobiety na ślubnym kobiercu to obraz, którego nie chciały u siebie władze Hallmark Channel. Stacja telewizyjna uległa naciskom konserwatywnej organizacji zbierającej podpisy pod petycją.

One Million Moms to konserwatywna organizacja należąca do Stowarzyszenia Amerykańskich Rodzin (AFA) , dla której jednym z celów działania jest "walka z nieprzyzwoitością". Ostatnio walczyła i szybko wygrała z firmą organizującą śluby i wesela, reklamującą swoje usługi na Hallmark Channel. W wyniku internetowej petycji (zebrano ponad 25 tys. podpisów) stacja telewizyjna usunęła cztery z sześciu kontrowersyjnych klipów jednego reklamodawcy.