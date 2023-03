Halina Mlynkowa w "Twoja twarz brzmi znajomo". Wiadomo, w jakiej roli

- To jedna z najbardziej ikonicznych piosenek w moim repertuarze, która się do mnie przykleiła i jest ze mną do dziś. Kasia miała bardzo trudne zadania, bo to chyba najtrudniejszy utwór w moim repertuarze. Trudny pod względem intonacji, ale tekstowo też niełatwy, ponieważ trzeba bardzo szybko śpiewać, tekst trzeba mieć opanowany perfekcyjnie. Kasia dała radę. Szacunek – bo nie jest łatwo nauczyć się tego w zaledwie tydzień – powiedziała Halina.