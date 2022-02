Halina Kunicka zdradza, co dzieje się w związku Jopek - Kydryński.

To, że w małżeństwie Anny Marii Jopek i Marcina Kydryńskiego nie dzieje się najlepiej, sugerowała również sama teściowa Anny Marii - Halina Kunicka. Zdradziła w rozmowie z "Dobrym Tygodniem", że "kiedyś Ania i Marcin byli bardzo blisko i żyli tym samym życiem, ale to się zmieniło". Wybrzmiały też słowa, jakoby Jopek skupiona była tylko na swojej karierze. To zapewne dla legendarnej piosenkarki jest trudne, sama przeżyła z mężem, Lucjanem Kydryńskim, prawie 40 lat!