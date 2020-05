Hafthor Bjornsson czyli Góra z "Gry o Tron" pobił rekord w martwym ciągu!

Hafthor Bjornsson nie bez powodu ma tytuł Najsilniejszego Człowieka Świata. Właśnie pobił rekord w martwym ciągu (podnoszenie z podłoża ciężaru do momentu, w którym wykonujący ćwiczenie ma proste plecy oraz nogi w kolanach) podnosząc 501 kilogramów!

"Nie mam słów. Co za wspaniały dzień, który zapamiętam do końca życia. Wiedziałem, że chcę to zrobić, a jak już coś postanowię, gonię za tym, jak pies za kością!" Na tym filmiku możecie zobaczyć ten niesamowity, niemal nadludzki wyczyn!