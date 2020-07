"Gwiezdne wojny" w HBO GO. Fani znajdą całą kolekcję filmów

Co tydzień w wakacyjne piątki, zaczynając od 17 lipca, do biblioteki HBO GO dodawane będą kolejne filmy z serii Gwiezdne wojny. W pierwszym tygodniu użytkownicy serwisu będą mogli zobaczyć przede wszystkim trylogię prequeli, czyli filmów: Gwiezdne wojny: Mroczne widmo, Gwiezdne wojny: Atak klonóworazGwiezdne wojny: Zemsta Sithów.