Gwiazdorska obsada. Ruszyły zdjęcia do nowego serialu "Mecenas Porada"

Mecenas Katarzyna Porada – w tej roli Aleksandra Domańska - jest zawsze blisko ludzi. Niedrogo i serdecznie to dewiza błyskotliwej prawniczki, która właśnie zdała egzamin adwokacki. Droga do tego celu nie była usłana różami a Kasia w swej karierze zawodowej ma nawet doświadczenia we... fryzjerstwie. Ośmielona uzyskaniem dyplomu adwokata udaje się do szefowej w kancelarii, w której pracuje, po podwyżkę.