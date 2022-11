Kaloryfer na brzuchu. "Nie wiem, dlaczego wszyscy tego nie robią"

Zabierał się do tego przez ponad 20 lat. W końcu postanowił rzucić wyzwanie znacznie słynniejszemu koledze. I to w momencie, w którym zbliżał się do 45. roku życia. Najpierw jednak, aby zdobyć potrzebą do budowy mięśni masę, bardzo przytył. Przemianę bohatera można było śledzić w kolejnych odcinkach telewizyjnego serialu "U nas w Filadelfii". Aktor zauważył przy tym, że jego bohater stał od razu zabawniejszy. Ale w końcu postanowił przekuć tłuszcz w mięśnie.