Gwiazdor w sile wieku. Na taki sukces Stallone czekał 30 lat

Sylvester Stallone jednak nigdy się nie poddaje. W przeciwieństwie na przykład do Gary'ego Oldmana, który zadeklarował ostatnio, że zamierza przejść na aktorską emeryturę, Stallone chce grać do 80. roku życia, a może jeszcze dłużej. Zwłaszcza, że w tym roku stał się wschodzącą (trochę dziwnie to brzmi w odniesieniu do aktora, który ma obecnie 76 lat, ale taka jest prawda) gwiazdą streamingu.