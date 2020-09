Gwiazdor TV miał potworny wypadek. Wsadził rękę w maszynę do kręgli

Buddy Valastro to amerykański cukiernik włoskiego pochodzenia. Na antenie telewizji TLC już od 11 lat prowadzi program "Słodki biznes", który ogląda kilka milionów widzów na całym świecie. Jest też właścicielem cukierni Carlo's Bakery w New Jersey , którą odziedziczył po swoim zmarłym ojcu.

Ostatnio zamieścił na Instagramie niepokojące zdjęcie ze szpitala, na którym pokazał się z ręką w opatrunku i nietęgą miną. 43-latek opowiedział, że to efekt wyjścia z rodziną na kręgle. I nauczka, by nie pchać rąk w maszynę do ustawiania kręgli.