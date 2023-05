Gwiazdor TTV czesał prezydenta i jego żonę. Opowiedział, jak wyglądała ta praca od kulis

Do dziś gwiazdor TTV nie żałuje, że postanowił zrezygnować z tej pracy. - Zrezygnowałem z pracy w kancelarii bez żadnych wyrzutów. Wiedziałem, że to idzie w złym kierunku. W momencie, kiedy się zorientowałem, że to idzie w złym kierunku, że chyba wszyscy daliśmy się nabrać, to nie chciałem być tego częścią. Wtedy powiedziałem: "dziękuję bardzo, do widzenia". Zaproponowano mi jakieś pieniądze na stałe, ale powiedziałem "nie". Teraz z perspektywy czasu, mimo że z nim pracowałem, to nie mam poczucia obciachu. Całe to zło się wydarzyło później. Ja odszedłem w idealnym dla siebie momencie - dodał Szawioła.