Gwiazdor programów kulinarnych otarł się o śmierć. Wracał do córki na urodziny

Jeffrey "Duff" Goldman to właściciel cukierni w Baltimore i gwiazda programów Food Network: "Ace of Cakes", "Buddy kontra Duff", "Pyszności Duffa". Jest też jurorem "Cake Masters" i "Spring Baking Championship", obserwowanym przez rzeszę fanów na Instagramie. Ostatnio podzielił się z nimi wstrząsającą historią, do której dołączył zdjęcie opatrzonej ręki. Goldman zdradził, że miał wypadek samochodowy po zderzeniu się z pijanym kierowcą.