Gwiazdor miał zgwałcić dziecko. Fanka kultowego zespołu przerywa milczenie

We środę do Sądu Najwyższego na Manhattanie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 82-letniemu Peterowi Yarrowowi z kultowego zespołu folkowego Peter, Paul and Marry. Deborah Martin twierdzi, że w 1969 r. miała paść ofiarą muzyka. Z informacji do jakich dotarło Fox News wynika, że Yarrow jest oskarżony m.in. o zgwałcenie osoby niepełnoletniej, zaniedbanie, napaść, pobicie oraz celowe zadawanie cierpienia emocjonalnego.