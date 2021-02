Gwiazda TV straciła syna. 16-latek zamówił narkotyki przez popularną aplikację

Dr Laura Berman to popularna amerykańska terapeutka, prowadząca liczne programy telewizyjne i radiowe. Prywatnie jest matką trzech synów, która przeżywa właśnie najgorszy koszmar rodzica. Jej 16-letni syn Sam przedawkował narkotyki, które dostarczono mu pod same drzwi.

Berman jest specjalistką od terapii związków i terapii seksualnej, która swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się m.in. w programie "In the Bedroom with Dr. Laura Berman", "Sexual Healing". Jest autorką wielu książek, które ukazywał się także w języku polskim (m.in. "Kwantowa miłość. Naukowy sposób na szczęśliwy związek"). Niewykluczone, że teraz sama będzie potrzebowała terapii po traumie, którą przeżyła we własnym domu.

Gwiazda TV podzieliła się na Instagramie szokującym wyznaniem, że jej nastoletni syn przyjął śmiertelną dawkę silnych leków o działaniu narkotycznym. Szczególnie wstrząsające są okoliczności, które doprowadziły do jego śmierci.

"Mój piękny syn odszedł. Miał 16 lat. Był zamknięty w domu. Dealer narkotykowy skontaktował się z nim przez Snapchat i dał mu Xanax wymieszany z fentanylem (lek psychotropowy i silny środek przeciwbólowy – dop. red.). Przedawkował we własnym pokoju" – napisała na Instagramie, gdzie śledzi ją 27 tys. osób.

Zobacz także: Premiery polskich filmów w 2021 roku

"Moje serce pękło i nie wiem, jak mogę nadal oddychać. Piszę o tym tylko po to, by żadne inne dziecko nie umarło więcej z takiego powodu" – dodała terapeutka.

Sam był jej drugim synem. Starszy Ethan skończy w tym roku 22 lata, a najmłodszy Jackson ma 15 lat. Bauman dała jasno do zrozumienia, że Sam był typem grzecznego chłopca. Świetnie się uczył, nie sprawiał problemów wychowawczych. Ale wystarczyła chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.

"Obserwowaliśmy go bardzo uważnie. Był piątkowym uczniem, szykował się do college'u. Narkotyki zostały mu dostarczone prosto do domu. Proszę, uważajcie na swoje dzieci. Uważajcie zwłaszcza na Snapchat. To w ten sposób go dorwali" – napisała zrozpaczona matka.