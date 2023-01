Gwiazda "Top Model" o szczegółach kontraktu z TVN. Tego nie może robić przez 5 lat

Teraz Kaczmarek ujawniła, jak wyglądała umowa, którą musiała podpisać, by kontynuować przygodę z show TVN. - Ja ją przeczytałam. Ja ją w ogóle przeczytałam, a są osoby, które jej nie przeczytały. Ja przeczytałam ją dwa razy i mój prawnik, który jest moim ojczymem też ją przeczytał [...] Staram się jednak, żeby tak ważne umowy, które są zobowiązaniem na wiele lat przeczytała osoba ekspercka. Ja nie jestem prawniczką. Mam jakąś wiedzę podstawową, ale chciałam jednak, żeby ekspert rzucił na to okiem, co będę mogła robić, czego nie będę mogła robić i jakie są zasady - powiedziała Pomponikowi Kaczmarek.