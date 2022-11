Gwiazda "Top Model" dostała pigułkę gwałtu. Cudem uniknęła najgorszego

- Wyszłam automatycznie z klubu bez portfela, bez kluczy, bez kurtki, ponieważ widziałam, że jeżeli dzieje się coś złego z moim organizmem, to pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to uciekać - wyznała Skrzeczkowska, która jakimś cudem dojechała taksówką ("Nie byłam w stanie reagować", "Taksówkarz zobaczył mnie totalnie odurzoną") do własnego domu. Choć bez kluczy do mieszkania musiała skorzystać z gościny sąsiada.