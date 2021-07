Gwiazda telewizji odchodzi. "Covid zmienił nas wszystkich"

Meghan McCain współtworzyła "The Viev" przez cztery lata. Była jedną z gospodyń programu. W przeciwieństwie do drugiej prowadzącej wyrażała, podobnie, jak jej słynny ojciec, konserwatywne poglądy. Widzów ujęła sposobem prowadzenia rozmów, nie narzucała w nich własnego punktu widzenia. To głównie dzięki niej, w ostatnich latach, "The Viev" stał się jednym z najpopularniejszych programów zajmujących się polityką w amerykańskiej mediach.