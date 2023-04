Gwiazda "Sukcesji", Dagmara Domińczyk wyznaje: "Mój tata nagle zmarł"

Przypomnijmy, że ojciec Dagmary – Mirosław Domińczyk – był działaczem opozycyjnym. Należał do Solidarności, był przewodniczącym związku regionu świętokrzyskiego. 13 grudnia 1981 r. internowano go, następnie przerzucano do kilku zakładów karnych. Został częściowo zwolniony w październiku 1982 r., by na początku 1983 r. zmusić go do emigracji z Polski. Rodzina Domińczyków trafiła najpierw do RFN, a potem do USA. - Rodzice dostali bilet w jedną stronę. Z jedną małą walizeczką trafiliśmy do Nowego Jorku – wspominała Dagmara w filmie dokumentalnym "Światowe kariery Polaków. Udacznicy II".