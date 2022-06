Gwiazda "Stranger Things" ostro o aborcji. Przywołała bolesne doświadczenia mamy

"Pieprzyć Sąd Najwyższy" - zawołała Maya Hawke w programie Jimmy'ego Fallona. Za przyzwoleniem prowadzącego powtórzyła to jeszcze dwa razy. A wszystko z powodu niedawnego orzeczenia, znoszącego w USA konstytucyjne prawo do aborcji. Od tej pory regulacja tej kwestii należy do władz stanowych.