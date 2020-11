Gwiazda reality show opowiedziała o nietypowym małżeństwie. Poślubiła męża swojej babci

Podczas środowego odcinka " Prawdziwych gospodyń domowych z Salt Lake City " Mary Cosby opowiedziała o tym, jak poślubiła męża swojej babci i jak jej spadek zależał od ich zaaranżowanego małżeństwa . - Zanim odeszła, babcia bardzo jasno dała do zrozumienia, że chce, abym zajęła jej miejsce w kościele i odziedziczyła cały majątek - powiedziała uczestniczka programu. Dotyczyło to jej nieruchomości, pieniędzy, naszego kościoła, a także poślubienia jej męża.

Kobieta miała świadomość, że tego typu decyzja może wzbudzić pewne kontrowersje. - Dobrze wiem, że to było dziwne - przyznaje. Cosby nie żałuje jednak podjętego wyboru. - Zrobiłam to, ponieważ ufałam swojej babci - dodała.

Wraz z zawarciem małżeństwa Mary została "Pierwszą damą Kościoła", żoną pastora. Nie obyło się jednak bez dramatów. Szczególnie ze strony własnej matki. - To podzieliło nasz Kościół. Moja mama wpadła w szał, ponieważ chciała go przejąć. Chciała zająć miejsce mojej babci. Uważała, że to ona powinna poślubić Roberta seniora - zdradza Cosby.