Gwiazda Netfliksa dokonała coming outu. Miss Benny od dziecka modliła się o to, by być kobietą

Miss Benny, gwiazda najnowszego serialu Netfliksa "Glamorous", ujawniła, że jest transpłciową kobietą. O swoich doświadczeniach związanych z procesem zmiany płci aktorka opowiedziała niedawno na łamach jednego z tygodników. Jak wyznała, co noc modliła się o to, by obudzić się w nowym ciele, podobna do swoich sióstr.