Maciej Musiał szczerze o rodzinie. "Nie pochodzę z bogatego domu"

"Nie pochodzę z bogatego domu". Kim są rodzice Macieja Musiała?

W wywiadzie udzielonemu "Show" przyznał, że po raz pierwszy mógł zarządzać zarobionymi przez siebie pieniędzmi po ukończeniu 18 lat. Nie kusiło go jednak, aby od razu wydać je na przyjemności. – Nie pochodzę z bogatego domu, u nas pieniądze po prostu się oszczędzało. I realizowało plany. Więc tak podchodziłem do zarobionych pieniędzy; po prostu je trzymałem, choć nie wiedziałem, w co zainwestować – zdradził Musiał. Dodał również, że nigdy nie był częścią środowiska, w którym imponowało się pieniędzmi, dlatego sam też nie musiał tego robić.