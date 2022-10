Grzegorz Wons prowadził teleturniej dla TVN. Aktor nie wspomina tego za dobrze

Grzegorz Wons to aktor o dużym dorobku. Pojawiał się zarówno w filmach Andrzeja Wajdy, jak i Kabarecie Olgi Lipińskiej. Jednak większość widzów najlepiej kojarzy go z roli Andrzeja Więcławskiego w serialu "Ranczo". Nie wszyscy mogą jednak wiedzieć lub pamiętać, że Wons w latach 1997-1998 był prowadzącym teleturnieju "Dobra cena". Choć ten format był popularny w wielu krajach, to w Polsce się nie przyjął.