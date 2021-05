Grzegorz Markowski w nowym programie Moniki Olejnik. "Kościół jest w kryzysie"

- Myślę, że jest masa alkoholików w naszym zawodzie. Nie wiem, czy w innych zawodach, ale ta huśtawka nastrojów, która występuje po koncercie, jest taka, powiedziałbym, dość trudna do zniesienia. W związku z czym próbowałem biegać po koncercie albo iść jeszcze w nocy na siłownie i ograniczyć ten alkohol, ale alkohol nam towarzyszy całe życie. Wiesz, wchodzę do autobusu, mam lodóweczkę. Potem wchodzę do pokoju hotelowego, stoi butelka wina, wchodzę do garderoby i stoi już kilka butelek alkoholu różnistego. [...]. Tych koniaczków przez 40 lat się nazbierało, ale wątrobę mam zdrową - wyznał muzyk.