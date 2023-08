Grzegorz Daukszewicz rozlicza się z przeszłością. "Narkotyków nie biorę od siedmiu lat"

Grzegorz Daukszewicz zdobył popularność dzięki tasiemcowi TVP - "Na dobre i na złe", gdzie wcielał się w chirurga Adama Krajewskiego. Ale to niejedyna pozycja w jego filmowo-serialowym dorobku. Grał w "Mieście 44", w "Volcie", czy też produkcjach VOD "Miłość do kwadratu" i "Maszyna Goldberga". Daukszewicz zdecydował się zrezygnować z pracy przy serialu TVP, by zmienić coś w swoim życiu.