"Grzebią w ludzkich kościach". Produkcja Netfliksa pod gradobiciem oskarżeń

- Myślę, że wielu ludzi uzna to za chore, że zadbali o takie szczegóły, aby odtworzyć uszkodzenia rozbitego samochodu. Uważam, że spowoduje to wiele zmartwień w rodzinie królewskiej. Gdyby to była jakakolwiek inna rodzina, nie jestem pewien, czy by to zrobili - mówił informator "Daily Mail". Teraz brytyjscy dziennikarze dotarli do brata zmarłego szofera Diany. Rzuca oskarżeniami pod adresem produkcji.