Grochowiecka zdradza kulisy rozstania z mężem. "To było troszeczkę inaczej"

Całą winą obarczano do tej pory Andrzeja Rybińskiego, który uległ urokowi pociągającej Jolanty Szymańskiej. Muzyk bez bicia przyznał się, że to on doprowadził do rozpadu małżeństwa. Czy tak jednak było naprawdę? Do sprawy wróciła jakiś czas temu Eliza Grochowiecka w rozmowie z Paulą Rodak. "To było troszkę inaczej" - wyznała wokalistka.