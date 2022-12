Grób Krzysztofa Krawczyka gotowy na święta. Jest zaskakująco skromnie

Kilka miesięcy temu wieloletni menadżer i przyjaciel zmarłego muzyka Andrzej Kosmala, zapowiedział, że na jego grobie zajdą pewne zmiany. - Po pierwsze, wyłożyliśmy to kostką cementową, a ludzie jak przynoszą znicze, codziennie przybywa tam ok. 100 osób, tam całe wycieczki przyjeżdżają, wosk się rozlewa i jest brudno. W związku z tym zamienimy to na granit albo na marmur. Druga rzecz, którą od początku zapowiadałem, że nagrobek będzie ogrodzony takim płotkiem, jaki widzieliśmy u Elvisa Presleya w Memphis.