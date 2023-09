Grażyna Zielińska bojkotuje TVP. "Nastał smolisty okres"

Od czasu do czasu pojawiają się pogłoski o reaktywacji serialu, ale po śmierci scenarzysty Roberta Bruttera oraz "Kusego", czyli Pawła Królikowskiego, wydaje się to mało prawdopodobne. Gdyby jednak do tego doszło, i to za rządów obecnego kierownictwa TVP, to Grażyna Zielińska chętnie wróciłaby na plan, chociaż tylko w drodze wyjątku. Z zasady bowiem aktorka odrzuca wszelkie propozycje napływające z państwowej stacji, m.in. z "Pytania na śniadanie".