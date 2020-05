Grażyna Wolszczak chce pozwać Sylwestra Latkowskiego i TVP

20 maja na antenie TVP1 został wyemitowany film Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało", który miał obnażyć powiązania celebrytów z pedofilami. W filmie przybliżono sprawę Krystiana W., o której było głośno kilka lat temu. Mężczyzna miał gwałcić i nakłaniać do prostytucji nieletnie dziewczyny w sopockim klubie "Zatoka Sztuki", który chętnie odwiedzali celebryci. W dokumencie nie przedstawiono dowodów na to, by celebryci mieli powiązania z pedofilami, a jedynie pokazano, że bywali w klubie. Wspomniano też, że Grażyna Wolszczak walczyła o przetrwanie lokalu.