Grażyna Torbicka jest wdzięczna ojcu. Dzięki jego nauce jej związek jest tak udany

- Dbał o to, żeby zasłużone postaci nie zostały same w potrzebie. Ustalił ze Zbyszkiem Bońkiem, że gdy były urodziny każdej z nich, to dostawali specjalny prezent. Ich emerytury były zazwyczaj bardzo niskie, dostawali więc zastrzyk finansowy. Tacie bardzo zależało na tym, żeby ci ludzie czuli się docenieni i żeby wiedzieli, że cały czas się o nich pamięta. Bardzo to podziwiałam, bo tata poświęcił temu bardzo dużo swojej energii - wspomina Grażyna Torbicka w rozmowie z Onetem.