Grażyna Szapołowska dała się ponieść w "Dzień Dobry TVN". Porwała koleżanki do tańca!

Aktorki wspominały wspólne akademickie czasy, to, co dała im nauka w znamienitej szkole, przyjaźń, która łączy je do dziś. Każda też opowiedziała później, jak potoczyły się jej dalsze losy i czy wszystkie pozostały w zawodzie. Wspomniały też 45-lecie ukończenia studiów (bowiem są z rocznika 1977).