Grammy 2024. Taylor Swift zignorowała Celine Dion?! Ciężko się na to patrzy...

To właśnie chwila, w której odbierała tę nagrodę, jest teraz szeroko komentowana w sieci. By ogłosić zwycięzcę w tej kategorii, na scenę wyszła Celine Dion. To było pierwsze publiczne pojawienie się gwiazdy od wielu miesięcy. Piosenkarka pod koniec 2022 roku wyjawiła, że zmaga się z poważną chorobą. Gwiazda cierpi na wyjątkowo rzadki zespół sztywności uogólnionej, zwany również zespołem sztywnego człowieka. Schorzenie charakteryzuje się postępującym sztywnieniem w obrębie mięśni, dodatkowo często można zaobserwować powtarzające się epizody skurczów mięśniowych. Nie wiadomo, czy powrót do śpiewu, występów i nagrywania jest dla Dion w ogóle możliwy.