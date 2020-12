"Gra o tron" poza podium. Polacy wybrali

Najchętniej oglądanym serialem w mijającym 2020 roku w HBO GO na podstawie danych z okresu styczeń-listopad w Polsce okazała się Wataha. Obsypana nagrodami produkcja rodzimego oddziału HBO, zajęła pierwsze miejsce w rankingu. Na drugiej pozycji znalazł się nominowany do Emmy oraz Złotych Globów Westworld , czyli mroczna odyseja o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu, a trzecie miejsce zajęła ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga Outsider .

TOP 10 oglądalności HBO GO w Polsce w 2020 roku – seriale* :

10. Zero Zero Zero